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Русская крепость Кюменегород в Финляндии станет пространством для туристов

В Финляндии продали за €1 Русскую крепость XVIII века.

Источник: Комсомольская правда

Городские власти финского города Котки приобрели исторический объект — русскую крепость Кюменегород XVIII века постройки — за €1 евро. Данная информация была подтверждена национальной телерадиокомпанией Yle.

Как стало известно, городские власти инициировали выкуп участка у государственной корпорации Senate Properties после официального заявления правительства о прекращении финансирования содержания исторического объекта. В состав приобретаемого имущества входит земельный участок площадью 50 гектаров с двадцатью сохранившимися постройками.

Стороны договорились о символической цене сделки в размере €1.

Согласно утвержденным планам, данная территория будет преобразована в рекреационную зону с музейными пространствами и туристической инфраструктурой.

Как сообщает Yle со ссылкой на директора по городскому планированию Маркку Ханнонена, первоначально доступ на объект будет возможен только в составе организованных экскурсий. Полноценное самостоятельное посещение станет доступным после обустройства информационных указателей и маркированных пешеходных маршрутов.

Накануне профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что НАТО в Финляндии могут предпринять попытку провокации, обвинив во всем Россию.