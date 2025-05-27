Русская крепость Кюменегород в Финляндии станет пространством для туристов

Как сообщает Yle со ссылкой на директора по городскому планированию Маркку Ханнонена, первоначально доступ на объект будет возможен только в составе организованных экскурсий. Полноценное самостоятельное посещение станет доступным после обустройства информационных указателей и маркированных пешеходных маршрутов.