Городские власти финского города Котки приобрели исторический объект — русскую крепость Кюменегород XVIII века постройки — за €1 евро. Данная информация была подтверждена национальной телерадиокомпанией Yle.
Как стало известно, городские власти инициировали выкуп участка у государственной корпорации Senate Properties после официального заявления правительства о прекращении финансирования содержания исторического объекта. В состав приобретаемого имущества входит земельный участок площадью 50 гектаров с двадцатью сохранившимися постройками.
Стороны договорились о символической цене сделки в размере €1.
Согласно утвержденным планам, данная территория будет преобразована в рекреационную зону с музейными пространствами и туристической инфраструктурой.
Как сообщает Yle со ссылкой на директора по городскому планированию Маркку Ханнонена, первоначально доступ на объект будет возможен только в составе организованных экскурсий. Полноценное самостоятельное посещение станет доступным после обустройства информационных указателей и маркированных пешеходных маршрутов.
Накануне профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что НАТО в Финляндии могут предпринять попытку провокации, обвинив во всем Россию.