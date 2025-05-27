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Вильфанд предупредил о жаре в центре европейской России

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Блокирующий гребень высокого давления препятствует переносу холодного воздуха над центром европейской России, дневная температура до пятницы будет от 25 до 30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 49% 764 мм рт. ст. +17°
Источник: © РИА Новости

«Прямо над центром европейской России блокирующий гребень. Слово “блокирующий” означает, что этот гребень на высоте примерно 5−5,5 километра препятствует обычному, характерному для атмосферы переносу воздушных масс с запада на восток… Это приводит к тому, что погода жаркая», — сказал Вильфанд.

По его словам, дневные температуры в Московской области и соседних с ней регионах до пятницы будут в диапазоне от 25 до 30 градусов, осадки в эти дни не прогнозируются, однако уже в субботу ожидается небольшой дождь.

«Врачи отмечают, что это опасная погода, потому что в Москве, где условия не вполне естественные, — асфальт, много высотных домов, которые излучают тепло, — находиться в полуденные часы под прямыми солнечными лучами нельзя, потому что ультрафиолет в эти часы опасен для человека», — добавил синоптик.