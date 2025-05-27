Вильфанд предупредил о жаре в центре европейской России

«Прямо над центром европейской России блокирующий гребень. Слово “блокирующий” означает, что этот гребень на высоте примерно 5−5,5 километра препятствует обычному, характерному для атмосферы переносу воздушных масс с запада на восток… Это приводит к тому, что погода жаркая», — сказал Вильфанд.
По его словам, дневные температуры в Московской области и соседних с ней регионах до пятницы будут в диапазоне от 25 до 30 градусов, осадки в эти дни не прогнозируются, однако уже в субботу ожидается небольшой дождь.
«Врачи отмечают, что это опасная погода, потому что в Москве, где условия не вполне естественные, — асфальт, много высотных домов, которые излучают тепло, — находиться в полуденные часы под прямыми солнечными лучами нельзя, потому что ультрафиолет в эти часы опасен для человека», — добавил синоптик.