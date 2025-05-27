Россиянам напомнили об уголовной ответственности за сбор некоторых ягод

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил об уголовной ответственности за сбор ягод, занесенных в Красную книгу. По его словам, многие популярные виды лесных ягод, включая костянику и княженику, находятся под охраной государства. Об этом депутат рассказал агентству ТАСС.
Согласно законодательству, за умышленный сбор редких растений предусмотрены серьезные наказания — от обязательных работ до лишения свободы сроком до четырех лет. Штрафные санкции могут достигать одного миллиона рублей. Особые ограничения действуют на территориях национальных парков и заповедников, где запрещен сбор любых дикоросов.
Депутат подчеркнул, что внешнее сходство краснокнижных ягод с обычными видами не освобождает от ответственности. Гражданам рекомендовано проявлять осторожность при сборе и заранее уточнять статус растений.
Ранее сообщалось, что инвазивные растения лишили людей более $926 млрд.