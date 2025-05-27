Россиянам напомнили об уголовной ответственности за сбор некоторых ягод

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил об уголовной ответственности за сбор ягод, занесенных в Красную книгу. По его словам, многие популярные виды лесных ягод, включая костянику и княженику, находятся под охраной государства. Об этом депутат рассказал агентству ТАСС.