Школа в Москве вернет классическую рассадку на ЕГЭ после жалобы на круглый стол

Школа в столице вернет классическую рассадку на ЕГЭ после жалоб на «круглый стол», за которым ученики сдавали экзамен. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщили РИА в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее разместила жалобу в Telegram-канале, где было сказано, что в одной из школ в Москве при написании ЕГЭ по истории учеников посадили за круглый стол.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев высказался, что ведомство проверяет факт сдачи ЕГЭ за круглым столом, креатива не должно быть в процедуре экзаменации.
— По данному случаю проведена проверка. Было установлено, что в одной из школ для написания письменной работы ученикам предоставили несколько столов, соединенных в овальную форму. Это не является нарушением регламента. Но для дальнейшей организации проведения государственной итоговой аттестации для большего комфорта детей школе даны указания использовать классическую рассадку, — сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.
Екатерина Мизулина ранее назвала абсурдным запрет школьнице в Екатеринбурге взять с собой маленькую икону на сдачу ЕГЭ.