Школа в Москве вернет классическую рассадку на ЕГЭ после жалобы на круглый стол

— По данному случаю проведена проверка. Было установлено, что в одной из школ для написания письменной работы ученикам предоставили несколько столов, соединенных в овальную форму. Это не является нарушением регламента. Но для дальнейшей организации проведения государственной итоговой аттестации для большего комфорта детей школе даны указания использовать классическую рассадку, — сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.