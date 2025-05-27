Вильфанд предупредил о жаре до +30 градусов в центре европейской России

В центре европейской части России до пятницы включительно ожидается жаркая погода до +30 градусов. Об этом агентству РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, переносу холодного воздуха над центром европейской части России препятствует блокирующий гребень высокого давления. В связи с этим вплоть до конца рабочей недели здесь будет стоять жаркая погода от +25 до +30 градусов.
«Слово “блокирующий” означает, что этот гребень на высоте примерно 5−5,5 километра препятствует обычному, характерному для атмосферы переносу воздушных масс с запада на восток. Это приводит к тому, что погода жаркая», — пояснил специалист.
Аналогичная жаркая погода будет стоят и в Москве. Что касается осадков, то они в эти дни не прогнозируются. Но уже в субботу в регионах центра европейской части РФ пройдут небольшие дожди.
Ранее в Волгоградской области ввели сразу два желтых уровня погодной опасности на 27 мая.