Суд оставил под арестом обвиняемых в обмане известной певицы

Таганский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для четырех фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств у певицы Ларисы Долиной. Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Артур Каменецкий будут оставаться в следственном изоляторе до 3 августа. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Постановлением Таганского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство органа следствия о продлении срока ареста в отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны, Леонтьева Дмитрия Михайловича, Основы Андрея Дмитриевича и Каменецкого Артура Ильдаровича», — рассказали агентству.
Следствие установило, что преступная группа похитила у Долиной более 3,1 миллиона рублей. Трое из обвиняемых полностью признали свою вину. Леонтьев, ранее судимый житель Йошкар-Олы, занимался организацией каналов связи и обналичиванием денег. Каменецкий, имеющий судимости за разбой и пропаганду запрещенной символики, предоставил преступникам банковскую карту для перевода средств.
Единственный обвиняемый, отрицающий свою причастность к мошенничеству, 21-летний Основа, утверждает, что стал жертвой обмана со стороны знакомых. Все фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, что предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
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