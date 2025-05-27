Суд оставил под арестом обвиняемых в обмане известной певицы

Таганский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для четырех фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств у певицы Ларисы Долиной. Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Артур Каменецкий будут оставаться в следственном изоляторе до 3 августа. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.