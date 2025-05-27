Аналитик назвал альтернативу вкладам после снижения ставок

При этом уже стоит присмотреться к другим возможностям получения дополнительного дохода. Это могут быть как консервативные инструменты (облигации), так и рисковые (акции). Но важно помнить — чем выше доход, тем выше риски, поэтому важно тщательно оценивать свои возможности и компетенции, подытожил Зварич.