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Аналитик назвал альтернативу вкладам после снижения ставок

Аналитик Зварич посоветовал облигации и акции при снижении ставок по вкладам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На фоне вероятного снижения ставок летом стоит заранее присмотреться к некоторым альтернативным инструментам, обещающим высокую доходность. Однако у них есть особенности, рассказал агентству «Прайм» управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

По его мнению, несмотря на то, что снижения ставок по вкладам ждут уже летом, не стоит спешить перекладывать деньги в другие инструменты.

«Лучше часть средств оставить на депозите. Например, финансовую подушку безопасности семьи не стоит размещать в инструментах с повышенным риском — эти средства лучше распределить между вкладами разной срочности и накопительными счетами», — рассуждает он.

При этом уже стоит присмотреться к другим возможностям получения дополнительного дохода. Это могут быть как консервативные инструменты (облигации), так и рисковые (акции). Но важно помнить — чем выше доход, тем выше риски, поэтому важно тщательно оценивать свои возможности и компетенции, подытожил Зварич.