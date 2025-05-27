Аналитик назвал альтернативу вкладам после снижения ставок

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На фоне вероятного снижения ставок летом стоит заранее присмотреться к некоторым альтернативным инструментам, обещающим высокую доходность. Однако у них есть особенности, рассказал агентству «Прайм» управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.
По его мнению, несмотря на то, что снижения ставок по вкладам ждут уже летом, не стоит спешить перекладывать деньги в другие инструменты.
«Лучше часть средств оставить на депозите. Например, финансовую подушку безопасности семьи не стоит размещать в инструментах с повышенным риском — эти средства лучше распределить между вкладами разной срочности и накопительными счетами», — рассуждает он.
При этом уже стоит присмотреться к другим возможностям получения дополнительного дохода. Это могут быть как консервативные инструменты (облигации), так и рисковые (акции). Но важно помнить — чем выше доход, тем выше риски, поэтому важно тщательно оценивать свои возможности и компетенции, подытожил Зварич.