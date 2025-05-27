В России назвали самые популярные имена для детей

У россиян постепенно меняются предпочтения по поводу имен для детей.
В 2025 году в России наибольшей популярностью среди имен для новорожденных девочек пользовалось София. Мальчиков чаще других называли Михаилами.
«С начала этого года женским именем “София” назвали 7 177 детей. На втором месте по популярности имя “Ева”, на третьем — “Анна”», — говорится в данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В текущем году в России было зарегистрировано 8 830 новорожденных, получивших имя Михаил. Имя Александр заняло второе место по популярности среди мальчиков, а третью позицию в рейтинге занимает Артем.