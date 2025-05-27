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Урну с прахом Григоровича захоронят на Новодевичьем кладбище

Юрий Григорович скончался 19 мая в возрасте 98 лет.

Источник: Аргументы и факты

Похороны народного артиста СССР Юрия Григоровича состоятся на Новодевичьем кладбище в узком кругу семьи и близких. Его прах будет захоронен рядом с могилой его супруги, народной артистки СССР Наталии Бессмертновой, что подчеркнет их долгую совместную жизнь и тесную связь.

Юрий Григорович скончался 19 мая в возрасте 98 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные двухсторонним воспалением легких, что стало итогом долгого и насыщенного творческого пути.

После церемонии прощания, которая прошла 23 мая на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России, тело балетмейстера было кремировано. Прощание собрало многих коллег и поклонников его таланта, выразивших уважение к великому мастеру балета.

Ранее свои соболезнования коллективу Большого театра и родственникам хореографа выразил президент России Владимир Путин.