Парад в США в честь союзников по Второй мировой войне прошел без флага РФ

В составе колонны знаменосцев, шествовавших под транспарантом «Салют союзным странам Второй мировой войны», были представлены флаги государств, объединившихся против стран «Оси». Однако в числе отсутствующих оказались не только стяги России/СССР, но и символика ряда других стран-участниц антигитлеровской коалиции.