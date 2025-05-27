Парад в США в честь союзников по Второй мировой войне прошел без флага РФ

Во время памятного шествия в Вашингтоне, посвященного Дню Поминовения (Memorial Day), участники несли флаги государств-участников Антигитлеровской коалиции, однако российский флаг среди них отсутствовал. Об этом сообщают РИА Новости.
В составе колонны знаменосцев, шествовавших под транспарантом «Салют союзным странам Второй мировой войны», были представлены флаги государств, объединившихся против стран «Оси». Однако в числе отсутствующих оказались не только стяги России/СССР, но и символика ряда других стран-участниц антигитлеровской коалиции.
Эта памятная дата, установленная в 1868 году по окончании Гражданской войны в Америке, посвящена чествованию памяти погибших воинов. Традиционно праздник отмечается в последний майский понедельник и известен как День Поминовения (Memorial Day).
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту надругательства над российским флагом в Грузии.