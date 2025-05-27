«Википедия» продолжает игнорировать требования РКН удалить 232 материала

Роскомнадзор (РКН) заявил о систематическом игнорировании компанией Wikimedia Foundation требований об удалении противоправного контента с платформы «Википедия». По данным ведомства, на ресурсе остаются доступными 232 материала, признанных в России незаконными, включая 134 публикации с недостоверной информацией о специальной военной операции. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе РКН.