«Википедия» продолжает игнорировать требования РКН удалить 232 материала

Роскомнадзор (РКН) заявил о систематическом игнорировании компанией Wikimedia Foundation требований об удалении противоправного контента с платформы «Википедия». По данным ведомства, на ресурсе остаются доступными 232 материала, признанных в России незаконными, включая 134 публикации с недостоверной информацией о специальной военной операции. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе РКН.
«После начала специальной военной операции администрация ресурса Wikipedia (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) занимает антироссийскую позицию, игнорирует законные требования Роскомнадзора удалить противоправный контент», — рассказали в ведомстве.
Среди неудаленного контента также фигурируют материалы экстремистской направленности, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, а также информация, пропагандирующая опасные виды активности среди подростков (руфинг, зацепинг).
В 2024—2025 годах суды оштрафовали Wikimedia Foundation на общую сумму 12,5 млн рублей за отказ исполнять российские законы. В качестве меры воздействия поисковые системы обязаны уведомлять пользователей о нарушениях со стороны платформы.
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