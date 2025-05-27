В Москве установилась аномальная жара

Ранее синоптики уже предупреждали о том, что температура воздуха в Москве может достигать 30 градусов, что считается опасным для жителей мегаполиса из-за особенностей городской застройки. В связи с этим москвичам рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать меры предосторожности.