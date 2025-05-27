В Москве установилась аномальная жара

Температура в Москве повысится до 30 градусов.
В Московской области и соседних регионах до пятницы, 30 мая, ожидается аномально жаркая погода — дневная температура воздуха составит от 25 до 30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Прямо над центром европейской России блокирующий гребень. Слово “блокирующий” означает, что этот гребень на высоте примерно 5−5,5 километра препятствует обычному, характерному для атмосферы переносу воздушных масс с запада на восток… Это приводит к тому, что погода жаркая», — пояснил Вильфанд РИА Новости.
Вильфанд также отметил, что такая жара может быть опасна для жителей мегаполисов. Врачи подчеркивают, что в Москве, где большое количество асфальта и высотных зданий дополнительно аккумулируют тепло, пребывание под прямыми солнечными лучами в полуденные часы крайне нежелательно из-за высокого уровня ультрафиолетового излучения.
Ранее синоптики уже предупреждали о том, что температура воздуха в Москве может достигать 30 градусов, что считается опасным для жителей мегаполиса из-за особенностей городской застройки. В связи с этим москвичам рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать меры предосторожности.