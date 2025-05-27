В России назвали самые популярные имена для детей в 2025 году

Наибольшей популярностью среди новорожденных в 2025 году пользуются имена София и Михаил. Об этом проинформировали РИА Новости.
Так, с с января текущего года имя София получили 7177 новорожденных девочек. Вторую позицию в рейтинге занимает имя Ева (6226 случаев), третью — Анна (5926). Далее следуют Мария (5326) и Варвара (5299).
При этом имя Михаил заняло первую позицию в рейтинге мужских имен в этом году — его получили 8330 новорожденных. Второе место принадлежит имени Александр (7397 случаев наречения), третье — Артему (6588). На четвертой позиции расположился Матвей (5636), замыкает пятерку лидеров имя Тимофей (5393).
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