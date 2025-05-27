Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России назвали самые популярные имена для детей в 2025 году

РИА Новости: София и Михаил стали самыми популярными именами для детей в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Наибольшей популярностью среди новорожденных в 2025 году пользуются имена София и Михаил. Об этом проинформировали РИА Новости.

Так, с с января текущего года имя София получили 7177 новорожденных девочек. Вторую позицию в рейтинге занимает имя Ева (6226 случаев), третью — Анна (5926). Далее следуют Мария (5326) и Варвара (5299).

При этом имя Михаил заняло первую позицию в рейтинге мужских имен в этом году — его получили 8330 новорожденных. Второе место принадлежит имени Александр (7397 случаев наречения), третье — Артему (6588). На четвертой позиции расположился Матвей (5636), замыкает пятерку лидеров имя Тимофей (5393).

Ранее сервис podcast.ru сообщал, что в апреле 2025 года подкасты радио «Комсомольская правда» заняли лидирующие позиции в России.