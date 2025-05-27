Эксперт предупредил об опасности алкоголя в самолете

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Выпитый в самолете алкоголь в сочетании со стрессом и ограниченностью пространства может спровоцировать у человека агрессию, рассказал РИА Новости ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт, писатель Алексей Решетун.
Он уточнил, что алкоголь с физиологической точки зрения угнетает кору головного мозга и одновременно активизирует подкорковые структуры. Так, у человека притупляется самоконтроль, а эмоции становятся ярче. Из-за этого он может начать вести себя импульсивно, неадекватно воспринимать происходящее, терять чувство меры.
«Человек может выпить бокал вина в парке и вести себя прилично, но на борту тот же бокал способен спровоцировать агрессию. Всё дело в сочетании стресса, ограниченности пространства и отсутствия возможности отступить. Даже психически устойчивые люди в таких условиях могут выйти из себя, а те, кто склонен к вспышкам раздражения — тем более», — сказал Решетун.
Мнение о том, что алкоголь помогает успокоиться в полете, ошибочно, отметил специалист. Он не расслабляет, а возбуждает нервную систему.
«Успокоение возможно лишь в стадии сильного опьянения, когда человек буквально “выключается”, что само по себе крайне опасно и непредсказуемо. Кроме того, в герметичной кабине с пониженным содержанием кислорода даже малые дозы алкоголя действуют сильнее, чем на земле», — пояснил врач.