Эксперт предупредил об опасности алкоголя в самолете

«Человек может выпить бокал вина в парке и вести себя прилично, но на борту тот же бокал способен спровоцировать агрессию. Всё дело в сочетании стресса, ограниченности пространства и отсутствия возможности отступить. Даже психически устойчивые люди в таких условиях могут выйти из себя, а те, кто склонен к вспышкам раздражения — тем более», — сказал Решетун.