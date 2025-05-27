Врач рассказала, кому стоит носить солнцезащитную одежду

По словам эксперта, солнцезащитная одежда будет особенно полезна детям, пациентам группы риска (например, с чувствительной или проблемной кожей), а также тем, кто подолгу находится на солнце — серферам, рыбакам, дачникам. Это простой способ защитить кожу от ожогов и фотостарения, не переживая, не стерся ли крем.