Врач рассказала, кому стоит носить солнцезащитную одежду

Солнце становится особенно активным — и это не только шанс быстро загореть (или обгореть), но и серьезный риск для здоровья кожи. Долгое пребывание на открытом солнце ускоряет фотостарение и может повышать риск развития онкологии. Солнцезащитная одежда поможет избежать серьезных заболеваний. Об этом KP.RU рассказала дерматолог Мария Журавлева, автор книги «Под покровом кожи».
— Уровень защиты базовой футболки всего 5−10 UPF, при намокании часть этой защиты потеряется. В специализированной одежде уровень UPF доходит до 50, а специальная обработка тканей делает его устойчивым к влаге, — объяснила специалист.
По словам эксперта, солнцезащитная одежда будет особенно полезна детям, пациентам группы риска (например, с чувствительной или проблемной кожей), а также тем, кто подолгу находится на солнце — серферам, рыбакам, дачникам. Это простой способ защитить кожу от ожогов и фотостарения, не переживая, не стерся ли крем.
Сейчас в продаже можно найти специальные изделия: гидрокостюмы, кепки с удлиненной защитой для шеи, накидки. Секрет в технологии в том, что ткани либо окрашены веществами, поглощающими ультрафиолет, либо обработаны составами вроде диоксида титана, который отражает солнечные лучи.