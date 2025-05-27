У студентки из США вырезали кисту с зубами и волосами

Проблемы начались сразу после процедуры контрацепции в феврале 2023 года. Медики уверяли девушку, что боли — нормальное явление, пока в октябре экстренная госпитализация не выявила опухоль. Хирурги установили, что врожденное образование десятилетиями поглощало кальций из организма пациентки, объясняя ее детские проблемы со здоровьем.