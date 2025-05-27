У студентки из США вырезали кисту с зубами и волосами

18-летняя американка Саванна Статерс восемь месяцев терпела хронические боли и кровотечения после установки внутриматочной спирали, пока врачи не обнаружили у нее редкую тератому. Как сообщает Daily Mail, десятисантиметровая киста содержала зубы, волосы и структуру, напоминающую глазное яблоко.
Проблемы начались сразу после процедуры контрацепции в феврале 2023 года. Медики уверяли девушку, что боли — нормальное явление, пока в октябре экстренная госпитализация не выявила опухоль. Хирурги установили, что врожденное образование десятилетиями поглощало кальций из организма пациентки, объясняя ее детские проблемы со здоровьем.
После сложной операции у Статерс остались три шрама. Девушка шутит, что «родила злого близнеца», но рада избавлению от мучившей ее аномалии.
«У него были волосы, жир, коренные зубы и что-то похожее на глазное яблоко», — рассказала студентка.
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