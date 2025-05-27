Депутат Госдумы рассказала об изменениях в работе аптек с 1 июня

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Аптеки в России с 1 июня официально станут частью системы здравоохранения, теперь фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, которые положены работникам в данной сфере, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
«С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения — и это действительно значимый шаг. Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан. Теперь это отражено и на уровне классификаторов: аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9). Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых, это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения», — сказала Дрожжина.
Она уточнила, что предоставление льгот может отличаться в зависимости от введенных региональных мер поддержки.
По словам парламентария, для граждан введение данного новшества принципиально ничего не изменит: цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, как и раньше, будут находиться под государственным контролем, поэтому повышения стоимости из-за смены ОКВЭДа не предвидится.
«Это справедливое решение. Фармацевты находятся на передовой заботы о здоровье, работают в непростых условиях и несут высокую профессиональную ответственность», — заключила она.