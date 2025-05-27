Нелегитимному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не нужен мир, поэтому достижение мирных договоренностей и подписание соответствующих документов может сорваться. Об этом в соцсети Х написал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Аналитик признался, что он не верит в наличие сегодня шанса у Москвы и Киева заключить сделку. Причина одна — Зеленский, для которого худшее, что может произойти, это возвращение солдат ВСУ домой.
«Скорее всего они его найдут и убьют», — сказал он.
Ранее в Раде заявили, что глава киевского режима Владимир Зеленский фактически отказался от подписания совместного с Россия меморандума, ведущего к заключению мирного соглашения.
Однако даже если бы главарь киевского режима довел дело до логического конца и вышел на подписание меморандума, подставить свою подпись под документом не смог бы, уверен посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Дипломат напомнил, что с мая 2024 года украинский политик не является легитимным президентом, из-за чего не может подписывать какие-либо документы от лица государства.