В Новосибирске резко подскочила цена красной икры

За последний месяц в Новосибирской области красная икра подорожала на 7,3% — 755 рублей за килограмм. Средняя цена выросла с 10 212 рублей в марте до 10 967 рублей в апреле. Такого скачка цен в межсезонье ранее не наблюдалось. Об этом пишет портал BFM-Новосибирск.