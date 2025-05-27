В Новосибирске резко подскочила цена красной икры

За последний месяц в Новосибирской области красная икра подорожала на 7,3% — 755 рублей за килограмм. Средняя цена выросла с 10 212 рублей в марте до 10 967 рублей в апреле. Такого скачка цен в межсезонье ранее не наблюдалось. Об этом пишет портал BFM-Новосибирск.
Традиционно стоимость икры растёт после лососевой путины или в преддверии новогодних праздников, но в этот раз рост цен связывают с другими причинами. Среди них — повышение расходов на зарплаты сотрудников и увеличение кредиторской задолженности предприятий.
Кроме того, с 1 апреля вступили в силу новые требования по маркировке икры, что потребовало дополнительных затрат на оборудование и обучение. Об этом рассказал представитель одной из торговых компаний.