Sky News: Число пострадавших в Ливерпуле выросло почти до 50 человек

В результате инцидента с наездом машины на пешеходов в Ливерпуле пострадали почти 50 человек. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин, передает канал Sky News.
По его словам, 27 граждан доставили в больницу, состояние двоих, включая одного ребенка, оценивается как серьезное. Медпомощь оказали еще 20 пострадавшим на месте происшествия, среди них были четверо детей, уточняется в статье.
О том, что в Ливерпуле автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов, стало известно 26 мая. По данным СМИ, всего в результате произошедшего пострадали 17 человек.
Местная полиция уточнила, что в момент аварии за рулем машины находился 53-летний британец.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ему доложили об инциденте, в своих соцсетях он выразил соболезнования пострадавшим и назвал события в Ливерпуле «ужасными».