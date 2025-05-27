Самозанятых женщин в Новосибирске могут обязать платить взносы в соцфонды

В Госдуму РФ внесён законопроект о включении самозанятых женщин в программу социального страхования. По замыслу авторов (депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев), это необходимо для того, чтобы потом женщины могли получить «больничные», пособие по беременности и родам и выплату по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Об этом пишут «РИА Новости».