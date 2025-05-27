Церковный праздник 27 мая 2025: приметы, традиции и запреты

27 мая в православном календаре отмечается день памяти святых, который в разных странах и традициях может иметь различные названия и значения. В России этот день часто ассоциируется с памятью святых мучеников, таких как святые Костянтин и Елена, а также с другими святыми, чьи имена могут варьироваться в зависимости от местных традиций.