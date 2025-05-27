Россиянам рассказали о минусах кредитных каникул

«При всех плюсах у этого способа временно не вносить платежи по долгу (кредитных каникул, — ред.) есть и минусы. Конечно, они условные, но с точки зрения многих граждан все-же носят негативный характер. Это начисление процентов — во время кредитных каникул кредитор продолжает начислять проценты», — рассказал агентству «Прайм» Мехтиев.