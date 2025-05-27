В Иркутской области пять турпроектов получат средства от Минпромторга РФ

— Получение нашими организациями финансирования на строительство, расширение и реновацию гостиниц свидетельствует об актуальности развития туристической инфраструктуры в регионе. Не стоит забывать, что увеличение номерного фонда в регионе влечет за собой создание новых рабочих мест. Это отражает необходимость подготовки квалифицированных отраслевых специалистов, — отметила руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова.