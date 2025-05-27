В Иркутской области пять турпроектов получат средства от Минпромторга РФ

Пять инвестиционных проектов из Иркутской области стали победителями конкурса Минпромторга России на льготное кредитование в сфере туризма. Финансовая поддержка будет направлена на создание и модернизацию объектов гостеприимства в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Среди одобренных инициатив — строительство двух новых четырехзвездочных гостиниц в областном центре и Байкальске, а также реконструкция административного здания под премиальный отель 5 звезд в Иркутске и возведение фешенебельной гостиницы в Байкальске.
— Получение нашими организациями финансирования на строительство, расширение и реновацию гостиниц свидетельствует об актуальности развития туристической инфраструктуры в регионе. Не стоит забывать, что увеличение номерного фонда в регионе влечет за собой создание новых рабочих мест. Это отражает необходимость подготовки квалифицированных отраслевых специалистов, — отметила руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова.
Особое внимание уделяется преобразованию территории бывшего Байкальского ЦБК, где запланирована реализация двух крупных проектов. Иркутская область вошла в число лидеров по количеству одобренных заявок, заняв 11 позицию в рейтинге регионов-участников. Реализация всех проектов запланирована на период до 2030 года.