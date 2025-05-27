Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов — прим. «ВМ») на Украине «выгребли» почти всех мужчин из сел во Львовской и Житомирской областях на западе республики. Об этом РИА Новости рассказали взятые в плен солдаты 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
По словам одного из военных, военкомы забирают всех подряд, не обращая внимания на возраст и состояние здоровья. Воевать отправили даже инвалидов и запойных алкоголиков. В итоге в селах остались только женщины, старики и дети.
— Только тем и занимаются, что забирают кого попало. Старый, молодой, больной — не больной, забирают всех на фронт, — сообщил агентству пленный из Львовской области.
17 мая Минобороны Украины сообщило, что полиция будет осуществлять доставку в ТЦК военнообязанных, ранее имевших статус ограниченно годных, для прохождения медкомиссии в случае их неявки по повестке.
Основанием для административного задержания и доставки будут обращения военкоматов.