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Пленные ВСУ заявили, что ТЦК забрали почти всех мужчин из сел на западе Украины

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов — прим. «ВМ») на Украине «выгребли» почти всех мужчин из сел во Львовской и Житомирской областях на западе республики. Об этом РИА Новости рассказали взятые в плен солдаты 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов — прим. «ВМ») на Украине «выгребли» почти всех мужчин из сел во Львовской и Житомирской областях на западе республики. Об этом РИА Новости рассказали взятые в плен солдаты 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

По словам одного из военных, военкомы забирают всех подряд, не обращая внимания на возраст и состояние здоровья. Воевать отправили даже инвалидов и запойных алкоголиков. В итоге в селах остались только женщины, старики и дети.

— Только тем и занимаются, что забирают кого попало. Старый, молодой, больной — не больной, забирают всех на фронт, — сообщил агентству пленный из Львовской области.

17 мая Минобороны Украины сообщило, что полиция будет осуществлять доставку в ТЦК военнообязанных, ранее имевших статус ограниченно годных, для прохождения медкомиссии в случае их неявки по повестке.

Основанием для административного задержания и доставки будут обращения военкоматов.