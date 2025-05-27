Ремонт 18 объектов культурного наследия выполняют во Владивостоке

Подробности об этом в беседе с ИА DEITA.RU рассказал Григорий Пейхвассер, исполняющий обязанности заместителя главы администрации Владивостока.
— Григорий Александрович, расскажите, пожалуйста, какие работы выполняются в 2025 году, если говорить о ремонте многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия?
— В текущем году на средства специального казначейского кредита выполняются работы на 18 объектах культурного наследия. Это многоквартирные дома, в которых проживают горожане, и при этом дома являются объектами культурного наследия.
— Какие виды работ выполняются на объектах?
— Проводится ремонт кровель, фасадов, также, где это необходимо, выполняются работы по электрике. Также стараемся выполнить благоустройство — практически полный комплекс работ. Некоторые виды работ, к примеру, на фасадах, были выполнены ранее, и сейчас в этих домах всё отлично с фасадами, но требуются другие виды работ. Мы их тоже выполняем.
— Так как многоквартирные дома являются объектами культурного наследия — должна ли проводиться историческая экспертиза? Может быть, работать с такими домами допускают ограниченный круг подрядчиков?
— Что касается именно многоквартирных домов — тут законодательство немного упростили. Полный пакет проектной документации тоже стал немного короче, и проще стали процедуры отбора подрядчиков. Тем не менее, на фасадах и на кровлях работают подрядчики, которые в обязательном порядке имеют лицензию на работу по объектам культурного наследия.
— По каким адресам сейчас ведутся работы?
— Например, ремонтные работы по дому 61, что по улице Светланской, начались в прошлом году и продолжаются в году нынешнем. Фасад здесь очень проблемный, поэтому сложность работ серьезная. В прошлом году был выполнен и ремонт кровли и фасада здания по адресу ул. Светланская, 59. Работы выполнялись на средства специального казначейского кредита. На этот год работы запланированы по 18 объектам, на 10 из них работы уже стартовали, по ещё восьми в течение года работы будут выполнены.
— Есть какие-то особенности ремонта таких домов? Может быть, где-то отмечаются сложности или нужны дополнительные работы?
— У нас есть дом № 19 на улице Алеутской. Его фасад был отремонтирован на средства краевой субсидии буквально три года назад. Теперь с фасадом всё нормально. Однако есть большая проблема с подвалом — он постоянно затоплен. Он стоит под сопкой, его топит всем подряд — это и сетевые воды, и грунтовые воды. В этом году будет выполнен дренаж — комплекс водоотведения, чтобы убрать воду от дома, потому что подвал в постоянной воде приводит к разрушению несущей конструкции. Чтобы этого избежать, мы предусматриваем дренаж.
— Ремонт выполняется в современном оформлении или с учётом сохранения исторических особенностей здания?
— Несмотря на то, что был упрощён порядок оформления документации на данные объекты, все виды работ, которые являются предметом охраны (это, как правило, фасад и кровля), согласовываются с инспекцией культурного наследия, чтобы мы сохранили исторический облик этих зданий. Это ключевое, зачем мы эти работы проводим. Всё строго, как написано в техпаспорте, как согласовала инспекция культурного наследия, всё по чертежу.
Что касается работ с инженерными сетями домов, тут можно вернуться, к примеру, с домом на Алеутской, 19. Там не только выполнят дренаж, но и заменят сети теплоснабжения. Использоваться будут современные материалы — установят тепловой узел с приборами учёта, не как 80 лет назад. Иными словами, мы модернизируем то, что можно модернизировать, а именно электричество, теплоснабжение — то, что не является предметом охраны.
— Расскажите про объём финансирования работ по ремонту многоквартирных домов — объектов культурного наследия.
— В данном случае мы привлекаем средства специального казначейского кредита. Правительство Приморья на это дало добро. По сумме — пока около 500 миллионов рублей на 2025 год. Сумма большая, но и работы по памятникам довольно дорогие.
— Есть ли уже планы по ремонту на следующий год?
— По многоквартирным домам на следующий год также рассчитываем на поддержку из краевого бюджета. Дома, которые стоят в программе капитального ремонта, будут ремонтироваться из бюджета администрации Владивостока. Список состоит из около 20 объектов. Надеемся, что финансирование будет выделено. Что касается именно многоквартирных домов — думаю, в течение примерно трёх лет мы готовы и сможем выполнить эти работы.