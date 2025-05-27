Ремонт 18 объектов культурного наследия выполняют во Владивостоке

— У нас есть дом № 19 на улице Алеутской. Его фасад был отремонтирован на средства краевой субсидии буквально три года назад. Теперь с фасадом всё нормально. Однако есть большая проблема с подвалом — он постоянно затоплен. Он стоит под сопкой, его топит всем подряд — это и сетевые воды, и грунтовые воды. В этом году будет выполнен дренаж — комплекс водоотведения, чтобы убрать воду от дома, потому что подвал в постоянной воде приводит к разрушению несущей конструкции. Чтобы этого избежать, мы предусматриваем дренаж.