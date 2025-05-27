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В Госдуме напомнили об уголовной ответственности за сбор краснокнижных ягод

Сбор краснокнижных ягод предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») напомнил, что сбор редких краснокнижных ягод может повлечь за собой серьезные последствия — до четырех лет лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что в этот период особенно важно соблюдать законодательство и избегать незаконного сбора растений.

По словам Колунова, в Лесном кодексе четко прописан запрет на сбор краснокнижных растений, среди которых много ягод: костяника, княженика и другие. Особенно легко спутать их с обычной малиной, что может привести к ошибкам. За умышленный сбор таких ягод предусмотрены штрафы и наказания: от исправительных работ до двух лет или лишения свободы на срок до четырех лет, а также штраф до миллиона рублей.

Он также отметил, что закон запрещает собирать любые ягоды — как краснокнижные, так и обычные — на территориях национальных парков, заповедниках и других охраняемых зонах. Это делается для сохранения природных ресурсов и предотвращения экологического ущерба.

Ранее юрист Юрий Капштык предупредил, что за сломанную ветку сирени может грозить административная или уголовная ответственность.