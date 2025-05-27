В Госдуме напомнили об уголовной ответственности за сбор краснокнижных ягод

По словам Колунова, в Лесном кодексе четко прописан запрет на сбор краснокнижных растений, среди которых много ягод: костяника, княженика и другие. Особенно легко спутать их с обычной малиной, что может привести к ошибкам. За умышленный сбор таких ягод предусмотрены штрафы и наказания: от исправительных работ до двух лет или лишения свободы на срок до четырех лет, а также штраф до миллиона рублей.