Сезон летних парковых концертов открывается в Хабаровске (6+)

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, для жителей и гостей города проведут пять музыкальных вечеров на двух живописных площадках. Торжественное открытие сезона состоится 1 июня в 19:00 на набережной Адмирала Невельского рядом с колесом обозрения. Оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Антона Шниткина исполнит жемчужины мировой классики и любимые мелодии из кинофильмов.