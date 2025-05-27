Сезон летних парковых концертов открывается в Хабаровске (6+)

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, для жителей и гостей города проведут пять музыкальных вечеров на двух живописных площадках. Торжественное открытие сезона состоится 1 июня в 19:00 на набережной Адмирала Невельского рядом с колесом обозрения. Оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Антона Шниткина исполнит жемчужины мировой классики и любимые мелодии из кинофильмов.
Далее концерты состоятся 7 и 8 июня в 19:00 в краевом парке имени Николая Муравьева-Амурского (сцена «Ракушка»), дирижер Антон Шниткин. Завершатся сезон выступления 21 и 22 июня, дирижировать будет Руслан Антипинский. В программе прозвучат лучшие образцы классической музыки и знаменитые саундтреки.
При изменении погодных условий время концертов будет корректироваться. Вход на концерты свободный.