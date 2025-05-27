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В Шымкенте оштрафовали недобросовестных застройщиков

Девять застройщиков в Шымкенте оштрафованы за незаконное привлечение средств, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали в акимате журналистам телеканала «Хабар», несмотря на отсутствие документов, компании собирали средства с горожан. Одни собирали на этапе котлована, другие — уже в процессе строительства. За это их дважды оштрафовали на сумму 786 тыс. тенге.

По словам специалистов, если стройка будет приостановлена, завершить ее будет некому. Подобные прецеденты уже есть — два многоэтажных дома в городе не могут сдать в эксплуатацию более пяти лет. Компании, незаконно привлекающие средства дольщиков, теперь рискуют лишиться лицензии, если не устранят нарушения.

«Этим компаниям сейчас необходимо привести свою деятельность в соответствие с законодательством Республики Казахстан. А жители, прежде чем вступать в долевое участие, должны хорошо подумать. Нужно предусмотреть возможные риски, чтобы завтра не пришлось сожалеть», — отметил заместитель акима мегаполиса Сарсен Куранбек.