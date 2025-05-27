В Шымкенте оштрафовали недобросовестных застройщиков

По словам специалистов, если стройка будет приостановлена, завершить ее будет некому. Подобные прецеденты уже есть — два многоэтажных дома в городе не могут сдать в эксплуатацию более пяти лет. Компании, незаконно привлекающие средства дольщиков, теперь рискуют лишиться лицензии, если не устранят нарушения.