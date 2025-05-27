Новосибирские охранники задержали школьницу за кражу лапши

По данным свидетелей, девочка пыталась покинуть магазин, но была остановлена охранниками. Она предприняла попытку сбежать, после чего сотрудники частного охранного предприятия применили силу, чтобы удержать её. Очевидец отметил, что ребёнок плакал, но охранники не отпускали её, несмотря на предложение возместить стоимость украденного. Сотрудники магазина пояснили, что такой вариант запрещён.