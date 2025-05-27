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Перебои с вещанием ТВ и радио ждут жителей района имени Лазо Хабаровского края

Сигнал временно будет отсутствовать в трёх населённых пунктах.

Источник: Mail.ru

Жители трёх населённых пунктов в районе имени Лазо временно останутся без телевидения и радио на время проведения профилактических и ремонтных работ на оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», согласно утверждённому графику отключений, перебои с сигналом будут наблюдаться 27, 28 и 29 мая.

В организации отметили, что все работы согласованы с вещательными компаниями — для минимизации неудобств для населения отключения будут производиться в то время, когда в эфире не будет звучать важная для людей информация. Кроме того, жителям после завершения необходимых процедур не придётся перенастраивать свои приёмники — сигнал вернётся на прежние частоты.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 27 по 29 мая:

27.05.2025.

Переяславка, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

28.05.2025.

Полётное, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

29.05.2025.

Марусино, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).