Перебои с вещанием ТВ и радио ждут жителей района имени Лазо Хабаровского края

Жители трёх населённых пунктов в районе имени Лазо временно останутся без телевидения и радио на время проведения профилактических и ремонтных работ на оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», согласно утверждённому графику отключений, перебои с сигналом будут наблюдаться 27, 28 и 29 мая.
В организации отметили, что все работы согласованы с вещательными компаниями — для минимизации неудобств для населения отключения будут производиться в то время, когда в эфире не будет звучать важная для людей информация. Кроме того, жителям после завершения необходимых процедур не придётся перенастраивать свои приёмники — сигнал вернётся на прежние частоты.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 27 по 29 мая:
27.05.2025.
Переяславка, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
28.05.2025.
Полётное, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
29.05.2025.
Марусино, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).