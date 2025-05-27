Перебои с вещанием ТВ и радио ждут жителей района имени Лазо Хабаровского края

В организации отметили, что все работы согласованы с вещательными компаниями — для минимизации неудобств для населения отключения будут производиться в то время, когда в эфире не будет звучать важная для людей информация. Кроме того, жителям после завершения необходимых процедур не придётся перенастраивать свои приёмники — сигнал вернётся на прежние частоты.