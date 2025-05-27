В 2026 году в Приморье запустят шесть проектов КРТ — Олег Кожемяко

В 2026 году в Приморье запустят шесть проектов КРТ. Об этом рассказал губернатор региона Олег Кожемяко в ходе отчета перед Законодательным собранием Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.
«В Приморском крае реализуется программа комплексного развития территорий. В рамках этого механизма инвесторы берут на себя обязательства по созданию социнфраструктуры. В этом году проект КРТ стартовал в Снеговой Пади. Еще шесть проектов планируем запустить в 2026 году», — рассказал Олег Кожемяко.
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Напомним, градостроительный потенциал проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Приморском крае составляет порядка 17 млн кв. метров жилья, первый договор по инициативе правообладателя заключен на объекты в районе Снеговая Падь. Всего Приморье подготовило 33 территории под застройку по механизму КРТ.
Кроме того, в конце 2024 года проекты комплексного развития территорий на улице Спортивной и в районе Снеговой Пади прошли финальное согласование органами власти Приморского края, администрацией Владивостока и были утверждены на градостроительном совете. Жилой квартал на улице Спортивной предусматривает строительство школы на 490 мест, детского сада на 300 мест, торгового пространства, фермерского рынка, многофункционального спортивного центра, открытого стадиона, беговых дорожек, благоустройство территории и создание прогулочных зон. В районе Снеговой Пади предполагается строительство школы на 1550 мест, детского сада на 420 мест, культурно-досугового центра и благоустройство парка.