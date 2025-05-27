В 2026 году в Приморье запустят шесть проектов КРТ — Олег Кожемяко

Кроме того, в конце 2024 года проекты комплексного развития территорий на улице Спортивной и в районе Снеговой Пади прошли финальное согласование органами власти Приморского края, администрацией Владивостока и были утверждены на градостроительном совете. Жилой квартал на улице Спортивной предусматривает строительство школы на 490 мест, детского сада на 300 мест, торгового пространства, фермерского рынка, многофункционального спортивного центра, открытого стадиона, беговых дорожек, благоустройство территории и создание прогулочных зон. В районе Снеговой Пади предполагается строительство школы на 1550 мест, детского сада на 420 мест, культурно-досугового центра и благоустройство парка.