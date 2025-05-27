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Врачи Владивостока провели уникальную операцию, избавив пациентку от двух серьезных заболеваний одновременно

В клинической больнице № 2 Владивостока медики выполнили сложнейшую операцию пациентке, страдавшей от двух опасных патологий.

Источник: Getty Images/Unsplash

Она страдала от мучительной боли.

Специалисты приняли решение провести симультанную операцию — с помощью лапароскопического метода избавили пациентку от двух проблем за один наркоз. Уже через два дня после операции женщину выписали домой в удовлетворительном состоянии.

«Подобные комбинированные операции — это современный подход в хирургии, — поясняет Николай Вечерка, заведующий урологическим отделением. — Они не только сокращают сроки лечения с нескольких месяцев до одной госпитализации, но и значительно снижают риски послеоперационных осложнений».