Врачи Владивостока провели уникальную операцию, избавив пациентку от двух серьезных заболеваний одновременно

Она страдала от мучительной боли.
Специалисты приняли решение провести симультанную операцию — с помощью лапароскопического метода избавили пациентку от двух проблем за один наркоз. Уже через два дня после операции женщину выписали домой в удовлетворительном состоянии.
«Подобные комбинированные операции — это современный подход в хирургии, — поясняет Николай Вечерка, заведующий урологическим отделением. — Они не только сокращают сроки лечения с нескольких месяцев до одной госпитализации, но и значительно снижают риски послеоперационных осложнений».