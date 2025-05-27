«Википедия» не удалила 232 противоправных материала по требованию Роскомнадзора

Компания Wikimedia Foundation, владеющая ресурсом «Википедия», не удалила 232 противоправных материала, как того требовал Роскомнадзор. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.
Там напомнили, что с начала спецоперации администрация портала встала на антироссийскую позицию и не реагирует на требования Роскомадзора удалить противоправный контент.
«На сегодняшний день неудаленными остаются 232 противоправных материала. Из них 133 содержат фейки о ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Потому сейчас все еще доступными остаются статьи экстремистской и террористической направленности, материалы об изготовлении взрывчатых веществ, суицидальный, пронаркотический и иной запрещенный контент.
Wikimedia Foundation, Inc. Не раз штрафовали за неудаление контента. В 2024 году суды назначили в отношении компании штрафы на общую сумму 9 миллионов рублей, в 2025 году сумма штрафов составила 3,5 миллиона рублей.
Ранее в Госдуме заявили, что онлайн-энциклопедия «Википедия» представляет искаженную версию исторических событий, и предлагает рассмотреть вопрос о ее блокировке.
Помощник президента России Владимир Мединский предложил просто скопировать «Википедию» для российского портала «Знание. Вики», чтобы не плодить повторяющие друг друга ресурсы. На Рувики, добавил чиновник, два миллиона статей очень приличных, которые «Википедия» просто скопипастила.