«Известия»: В РФ собираются увеличить штраф для родителей

В РФ могут поднять до двух тысяч рублей штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Данную инициативу одобрило правительство, передает издание «Известия».
Уточняется, что инициатива предполагает увеличение максимального штрафа в четыре раза — до двух тысяч рублей, а минимальный — в пять раз, до 500 рублей.
Председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев сообщил, что поправки также ужесточат административную ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской и другой запрещенной атрибутики или символики. Он отметил, что штрафы по статье КоАП России о ненадлежащем воспитании не повышались с 2007 года и уже потеряли экономическую актуальность.
Адвокат Оксана Грикевич рассказала газете, что штрафы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей применяются часто, но точная статистика может меняться в зависимости от региона и конкретной ситуации.
Родители обязаны не только заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, но они несут ответственность и за их воспитание. Юрист Светлана Стрежнева напомнила, что эти нормы прописаны в Семейном кодексе России.