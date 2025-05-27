«Известия»: В РФ собираются увеличить штраф для родителей

Председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев сообщил, что поправки также ужесточат административную ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской и другой запрещенной атрибутики или символики. Он отметил, что штрафы по статье КоАП России о ненадлежащем воспитании не повышались с 2007 года и уже потеряли экономическую актуальность.