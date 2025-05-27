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G1: врачи диагностировали президенту Бразилии Луле да Силве лабиринтит

Перед обследованием 79-летний бразильский лидер пожаловался медикам на головокружение.

Источник: Аргументы и факты

Врачи диагностировали президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве лабиринтит — воспаление внутреннего уха, сообщил портал G1 со ссылкой на медицинское заключение.

Обследование было проведено после того, как 79-летний бразильский лидер пожаловался на головокружение. В связи с проблемами со здоровьем глава государства отменил все официальные встречи.

В настоящее время Лула да Силва находится в президентском дворце. Врачи предписали ему покой.

Напомним, в декабре президент Бразилии был госпитализирован с жалобами на головную боль. Медики выявили у Лулы да Силвы внутричерепное кровоизлияние после несчастного случая. Врачи провели политику трепанацию черепа для «дренирования гематомы». Позже ему сделали ещё одну операцию. Через несколько дней его выписали из больницы.