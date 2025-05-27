G1: врачи диагностировали президенту Бразилии Луле да Силве лабиринтит

Напомним, в декабре президент Бразилии был госпитализирован с жалобами на головную боль. Медики выявили у Лулы да Силвы внутричерепное кровоизлияние после несчастного случая. Врачи провели политику трепанацию черепа для «дренирования гематомы». Позже ему сделали ещё одну операцию. Через несколько дней его выписали из больницы.