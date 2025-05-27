Минприроды запретит упаковку для еды из полистирола в России

«Прежде всего, необходимо запрещать те материалы, которые невозможно переработать. Например, полистирол. В скором времени мы можем ожидать введение ограничений на упаковку для яиц из вспененного полистирола, как только будет подтверждена возможность замены ее на аналогичную упаковку из картона», — отметил Буцаев.