Минприроды запретит упаковку для еды из полистирола в России

Министерство природных ресурсов России планирует в ближайшем будущем ввести ограничения на использование упаковки из полистирола для пищевых продуктов, включая куриные яйца. Вместо этого будет предложена картонная упаковка, сообщил ТАСС заместитель министра Денис Буцаев.
«Прежде всего, необходимо запрещать те материалы, которые невозможно переработать. Например, полистирол. В скором времени мы можем ожидать введение ограничений на упаковку для яиц из вспененного полистирола, как только будет подтверждена возможность замены ее на аналогичную упаковку из картона», — отметил Буцаев.
Он добавил, что полистирол является хрупким материалом, который распадается на мелкие фрагменты и не имеет спроса на рынке вторичных ресурсов из-за практически полного отсутствия возможности его извлечения из общего потока отходов и экономической нецелесообразности переработки из-за значительного загрязнения.
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