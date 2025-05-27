Плохих родителей ждёт удар по кошельку: Штрафы за ненадлежащее воспитание детей могут увеличить

Изменения затронут статью, которая касается ненадлежащего выполнения обязанностей по обеспечению воспитания, образования, а также защиты прав несовершеннолетних. Кроме того, эта же норма охватывает случаи препятствования общению ребёнка с близкими и игнорирования судебных решений, касающихся его проживания. За подобное предусмотрен штраф в размере от 2000 до 3000 рублей.