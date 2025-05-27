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Почти вымершая, забытая всеми антилопа впервые сфотографирована в ДРК

Фотография «самой забытой антилопы» Африки была опубликована впервые, поскольку это неуловимое существо вымирает.

Фотография «самой забытой антилопы» Африки была опубликована впервые, поскольку это неуловимое существо вымирает. Об этом пишет The Guardian.

Считается, что осталось менее 100 особей упемба-лечве, при этом обследование с воздуха, а юге Демократической Республики Конго (ДРК) зафиксировало 10 индивидуумов.

Хотя стадо быстро скрылось из виду, один из них на мгновение остановился и посмотрел на ученых, которые их снимали. Это позволило Мануэлю Веберу из отдела исследований и биомониторинга национального парка Упемба сделать быстрое фото, которое считается первой фотографией живой упемба-лечве с момента ее описания как подвида в 2005 году.

«Антилопа остановилась всего на “буквально несколько секунд”, — сказал Вебер.

Ранее сообщалось, что тульская семья пытается спасти вымирающую породу лошадей.