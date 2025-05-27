Почти вымершая, забытая всеми антилопа впервые сфотографирована в ДРК

Фотография «самой забытой антилопы» Африки была опубликована впервые, поскольку это неуловимое существо вымирает. Об этом пишет The Guardian.
Считается, что осталось менее 100 особей упемба-лечве, при этом обследование с воздуха, а юге Демократической Республики Конго (ДРК) зафиксировало 10 индивидуумов.
Хотя стадо быстро скрылось из виду, один из них на мгновение остановился и посмотрел на ученых, которые их снимали. Это позволило Мануэлю Веберу из отдела исследований и биомониторинга национального парка Упемба сделать быстрое фото, которое считается первой фотографией живой упемба-лечве с момента ее описания как подвида в 2005 году.
«Антилопа остановилась всего на “буквально несколько секунд”, — сказал Вебер.
Ранее сообщалось, что тульская семья пытается спасти вымирающую породу лошадей.