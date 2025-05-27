Почти вымершая, забытая всеми антилопа впервые сфотографирована в ДРК

Хотя стадо быстро скрылось из виду, один из них на мгновение остановился и посмотрел на ученых, которые их снимали. Это позволило Мануэлю Веберу из отдела исследований и биомониторинга национального парка Упемба сделать быстрое фото, которое считается первой фотографией живой упемба-лечве с момента ее описания как подвида в 2005 году.