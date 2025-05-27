В КНДР назвали систему ПРО «Золотой купол» сценарием космической ядерной войны и вот, почему

Военный обозреватель Виктор Баранец оценил возможности американской ПРО «Золотой купол». Эксперт, в том числе, отметил, что пока эта система существует только на бумаге и в компьютерах конструкторов. Его возможности — лишь теория вопроса. Способен ли будет такой щит сбить абсолютно все ракеты, выпущенные по США — проверяется только реальными действиями. Все остальное — популизм.