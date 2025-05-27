В КНДР назвали систему ПРО «Золотой купол» сценарием космической ядерной войны и вот, почему

В Институте по делам США при МИД КНДР назвали новую систему ПРО «Золотой купол», которую разрабатывают в США, угрожающей безопасности странам, враждебных Вашингтону. В Пхеньяне уверены, новая система разрабатывается не для обороны, а для нападения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Эксперты считают, что американский «Золотой купол» — инициатива, угрожающая стратегической безопасности враждебных Штатам ядерных стран.
«Замысел об установлении системы ПРО Золотой купол… является не оборонительной мерой для реагирования на чью-то угрозу, а сценарием космической ядерной войны», — говорится в тексте меморандума института.
Там подчеркнули, что с помощью «Золотого купола» Вашингтон в очередной раз пытается милитаризировать космос. И противостоять этому можно, только симметрично наращивая свои силы.
Ранее Россия и Китай выразили обеспокоенность тем, что американская программа «Золотой купол» превращает космос в пространство для военного противостояния. По мнению двух стран, эта инициатива США демонстрирует нежелание учитывать взаимосвязь между наступательными и оборонительными вооружениями.
Военный обозреватель Виктор Баранец оценил возможности американской ПРО «Золотой купол». Эксперт, в том числе, отметил, что пока эта система существует только на бумаге и в компьютерах конструкторов. Его возможности — лишь теория вопроса. Способен ли будет такой щит сбить абсолютно все ракеты, выпущенные по США — проверяется только реальными действиями. Все остальное — популизм.
В мае этого года президент США Дональд Трамп объявил о грандиозном плане по созданию новой системы противоракетной обороны США «Золотой купол» (Golden Dome), которая примерно обойдется в 175 млрд долларов.
И хотя, по его заверениям, проект должен быть завершен к январю 2029-го, многие американские эксперты не столь уверены в этих сроках. Тем более — в цене. Бюджетное управление Конгресса США подсчитало, что строительство «Золотого купола» может потребовать $831 миллиардов!