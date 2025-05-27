Поздравление Игоря Кобзева с общероссийским Днем библиотек

Правительство Иркутской области уделяет особое внимание развитию библиотечной сети региона, укреплению материально-технической базы, повышению квалификации специалистов. Наш регион занимает пятое место среди субъектов Российской Федерации и второе место в Сибирском федеральном округе по количеству созданных модельных библиотек. За последние шесть лет модернизировано по модельному стандарту 24 библиотеки в 17 муниципальных образованиях Приангарья.