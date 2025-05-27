Поздравление Игоря Кобзева с общероссийским Днем библиотек

Библиотеки всегда были и остаются важнейшими центрами духовной жизни общества, неотъемлемой частью социального и культурного развития. В эпоху стремительного внедрения цифровых технологий библиотеки приобретают новое значение: помогают ориентироваться в огромном потоке информации, сохраняют традиции чтения и прививают подрастающему поколению любовь к книгам.
Правительство Иркутской области уделяет особое внимание развитию библиотечной сети региона, укреплению материально-технической базы, повышению квалификации специалистов. Наш регион занимает пятое место среди субъектов Российской Федерации и второе место в Сибирском федеральном округе по количеству созданных модельных библиотек. За последние шесть лет модернизировано по модельному стандарту 24 библиотеки в 17 муниципальных образованиях Приангарья.
Благодарю сотрудников библиотек Иркутской области за добросовестный труд и весомый вклад в культурное развитие жителей Иркутской области. От всей души желаю здоровья, благополучия и успешного воплощения намеченных планов!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.