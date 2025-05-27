Омичам компенсируют затраты на льготные лекарства

О проблемах поставки в омские госаптеки льготных лекарств мы писали ранее. Как отмечали в минздраве, из-за несостоявшихся торгов не удалось закупить три жизненно важных препарата. Тогда после многочисленных жалоб омичей прокуратура и Следственный комитет Омской области начали проверку.