Омичам компенсируют затраты на льготные лекарства

Жители Омска, покупавшие льготные лекарства, могут вернуть потраченные на них деньги. Затраты компенсирует правительство Омской области. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Виталия Хоценко опубликовано на сайте правительства 23 мая.
Мера будет распространяться на тех граждан, кто покупал лекарства с января по август этого года.
Компенсировать будут средства, потраченные на приобретение лекарств, медицинских изделий и лечебного питания.
Для получения компенсации необходимо написать заявление в региональный минздрав, приложить чек и рецепт. Принимать решение о компенсации в течение 30 дней будет специальная комиссия.
Наименование, количество и дозировка лекарства должны соответствовать рецепту, препарат должен быть выпущен отечественным производителем (при наличии других изделий зарубежного выпуска).
О проблемах поставки в омские госаптеки льготных лекарств мы писали ранее. Как отмечали в минздраве, из-за несостоявшихся торгов не удалось закупить три жизненно важных препарата. Тогда после многочисленных жалоб омичей прокуратура и Следственный комитет Омской области начали проверку.