Красноярский край занял третье место в стране по количеству капремонтов жилых домов

В рамках программы капитального ремонта в нашем регионе были выполнены различные работы, направленные на улучшение жилищных условий. Так, в 18 многоквартирных домах была полностью заменена система газоснабжения. Кроме того, в 80 домах проведен капитальный ремонт крыш, что существенно повысит их надежность и долговечность. Также обновлено лифтовое оборудование в 55 зданиях, что значительно улучшит комфорт для жильцов.