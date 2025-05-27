Красноярский край занял третье место в стране по количеству капремонтов жилых домов

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края со ссылкой на Министерство транспорта.
Министерство транспорта Красноярского края сообщает о значительных успехах региона в сфере капитального ремонта жилых зданий. За первые четыре месяца текущего года в крае было проведено капитальное обновление в 215 многоквартирных домах. Это достижение позволило Красноярскому краю занять почетное третье место среди российских регионов, уступая лишь Московской области, где капремонт прошел в 1312 домах, и Москве с 532 отремонтированными зданиями.
В рамках программы капитального ремонта в нашем регионе были выполнены различные работы, направленные на улучшение жилищных условий. Так, в 18 многоквартирных домах была полностью заменена система газоснабжения. Кроме того, в 80 домах проведен капитальный ремонт крыш, что существенно повысит их надежность и долговечность. Также обновлено лифтовое оборудование в 55 зданиях, что значительно улучшит комфорт для жильцов.
Не остались без внимания и подвалы: в пяти домах проведены необходимые ремонтные работы. В 36 многоквартирных домах заменены инженерные системы холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения, что обеспечит более эффективное функционирование этих систем. Кроме того, обновлены фасады 14 зданий, а электрика была заменена в 53 домах.
По прогнозам, в этом году в Красноярском крае планируется отремонтировать более полутора тысяч общедомовых систем в свыше 1220 многоквартирных домах. Эти меры направлены на улучшение качества жизни жителей региона и повышение уровня комфорта в их жилищах.
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