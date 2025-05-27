В Иркутске заменили 50 плит на трамвайных путях на Глазковском мосту

В Иркутске ведутся ночные работы по ремонту трамвайных путей на Глазковском мосту. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на администрацию, специалисты МУП «Служба эксплуатации мостов» в ночное время проводят замену плит на трамвайных путях Глазковского моста. Работы выполняются строго с 23:00 до 5:00, когда прекращается движение трамваев. На данный момент уже заменено 50 плит.