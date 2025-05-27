В Иркутске заменили 50 плит на трамвайных путях на Глазковском мосту

В Иркутске ведутся ночные работы по ремонту трамвайных путей на Глазковском мосту. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на администрацию, специалисты МУП «Служба эксплуатации мостов» в ночное время проводят замену плит на трамвайных путях Глазковского моста. Работы выполняются строго с 23:00 до 5:00, когда прекращается движение трамваев. На данный момент уже заменено 50 плит.
— До конца мая всего планируем заменить 80 плит, а до конца июня — порядка 140. Убираем старые деформированные конструкции со сколами, торчащей арматурой, — сообщил руководитель МУП «СЭМ» Андрей Пономарев.
Параллельно в городе продолжается плановый ремонт дорожного покрытия. Восстановлены участки улиц Ангарской, Ядринцева и переулка Богданова методом асфальтовых карт. На улице Сурнова завершены работы по снятию старого покрытия, в ближайшее время там будет уложен новый асфальт.