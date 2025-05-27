Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по математике

Результаты станут известны не позднее 9 июня, сообщают в Министерстве образования Красноярского края.
Следующий экзамен стартует 30 мая — одиннадцатиклассников ждет ЕГЭ по русскому языку.
Сдача ЕГЭ стартовала 23 мая: выпускники уже написали экзамен по химии, истории и литературе.
Напомним, чтобы получить аттестат об окончании школы, ученики должны сдать два предмета на удовлетворительный результат — математику (базовую или профильную) и русский язык. Также можно выбрать еще три дополнительных предмета.