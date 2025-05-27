Опыт Красноярска представили на крупнейшем экологическом конгрессе

Опыт Красноярска представлен на крупнейшем международном экологическом конгрессе. Об этом сообщили в мэрии.
Председатель Совета муниципальных образований Красноярского края, глава Красноярска Владислав Логинов принял участие в работе XI Невского международного экологического конгресса. Он проводится с 2008 года и является площадкой для обсуждения актуальных вопросов экологической повестки. Сопредседатели организационного комитета Конгресса — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.
Владислав Логинов выступил с докладом на дискуссионной площадке «Экология больших городов». Он рассказал о реализуемых в Красноярске направлениях работы по оздоровлению города. Это и строительство метро, и развитие экологичного общественного транспорта, и модернизация предприятий, переход на экоотопление, умное регулирование дорожного движения.
В рамках проекта «Чистый воздух» в Красноярске на экологичные виды отопления перевели уже более 1,5 тысяч частных домов. В этом году по планам — еще больше тысячи.
Ранее красноярцы определили цвет новых экологичных автобусов, которые в этом году закупят для города.