Татьяна Лазарева* пошутила об «ужасной» России

22 мая Татьяна Лазарева*, проживающая в Испании, сообщила в своем блоге, что ее машина полностью сгорела. Инцидент, по ее словам, случился более недели назад. Она рассказала, что направлялась в аэропорт вместе с младшей дочерью Антониной, когда автомобиль внезапно перестал реагировать на педаль газа.