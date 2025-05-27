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Татьяна Лазарева* пошутила об «ужасной» России

Телеведущая Татьяна Лазарева* в шутку назвала РФ ужасной страной. Ее высказывания прозвучали в интервью с блогером Максимом Кацем** на YouTube-канале.

Телеведущая Татьяна Лазарева* в шутку назвала РФ ужасной страной. Ее высказывания прозвучали в интервью с блогером Максимом Кацем** на YouTube-канале.

Они говорили о семье блогера и о том, как он вернулся из Израиля в Россию в возрасте 17 лет.

— Расскажи, почему твои любящие люди отпустили тебя в эту ужасную страну, в которой мы сейчас с тобой не живем? — сказала Лазарева*.

Следом она уточнила, что пошутила.

Также в разговоре ведущая заявила, что в России «все угроблено». Кац** не согласился с ней.

22 мая Татьяна Лазарева*, проживающая в Испании, сообщила в своем блоге, что ее машина полностью сгорела. Инцидент, по ее словам, случился более недели назад. Она рассказала, что направлялась в аэропорт вместе с младшей дочерью Антониной, когда автомобиль внезапно перестал реагировать на педаль газа.

*Внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

**Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.