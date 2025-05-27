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Аварийный детский сад № 273 закрывают в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Из-за трещин в стенах и осыпающейся штукатурки в Красноярске закрывают детский сад № 273 — он находится в Центральном районе на улице Парижской Коммуны, 46а.

Источник: Соцсети

Здание признано потенциально опасным: эксперты зафиксировали ухудшение технического состояния, трещины продолжают расти. Пока специалисты готовятся к полному обследованию, принято решение не рисковать — двери учреждения закрываются.

Сегодня в саду проходит собрание для родителей — им рассказывают, как будет организован перевод детей. Всех 152 воспитанников распределят по другим детским садам района. Персоналу — 44 сотрудникам — предложат вакансии в сфере образования.

Что будет со зданием, станет ясно к концу июня: до этого времени специалисты должны провести полное обследование и дать заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации, сообщает Главное управление образования по Красноярску.