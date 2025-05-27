Аварийный детский сад № 273 закрывают в Красноярске

Здание признано потенциально опасным: эксперты зафиксировали ухудшение технического состояния, трещины продолжают расти. Пока специалисты готовятся к полному обследованию, принято решение не рисковать — двери учреждения закрываются.
Сегодня в саду проходит собрание для родителей — им рассказывают, как будет организован перевод детей. Всех 152 воспитанников распределят по другим детским садам района. Персоналу — 44 сотрудникам — предложат вакансии в сфере образования.
Что будет со зданием, станет ясно к концу июня: до этого времени специалисты должны провести полное обследование и дать заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации, сообщает Главное управление образования по Красноярску.