Вокруг спорткомплекса «Авиатор» в Иркутске сделали дорожку к остановке

По предписанию правоохранительных органов «ЦРС» обустроил ограждение, а ФСК «Новый город» заасфальтировал проход, который ведет к остановке, огибая тренировочное поле. Работы по благоустройству еще не закончены. В ближайшее время здесь уберут строительные мостки и высадят ели.