Вокруг спорткомплекса «Авиатор» в Иркутске сделали дорожку к остановке

Раньше жителям приходилось идти через стадион напрямую, что мешало и им, и спортсменам, которые тренировались. Сейчас эта проблема решена благодаря совместной работе МКУДО «Спортивная школа “Центр развития спорта”» и ФСК «Новый город», сообщает пресс-служба мэрии.
С 1 сентября 2023 года «Центр развития спорта» получил образовательную лицензию как учреждение дополнительного образования и вместе с ней обязанность соблюдать нормы законодательства по обеспечению безопасности учащихся, которые распространяются на образовательные учреждения.
Спортивный комплекс «Авиатор» входит в структуру Центра. Сейчас руководство организовало доступ на территорию посредством выдачи электронных ключей. Теперь на стадион смогут попасть только спортсмены, занимающиеся в учреждении.
По предписанию правоохранительных органов «ЦРС» обустроил ограждение, а ФСК «Новый город» заасфальтировал проход, который ведет к остановке, огибая тренировочное поле. Работы по благоустройству еще не закончены. В ближайшее время здесь уберут строительные мостки и высадят ели.
«Стадион “Авиатор” — основная база для подготовки наших юных футболистов и хоккеистов для профессиональных иркутских команд “Иркутск” и “Байкал-Энергия”. Все секции для детей в “Авиаторе” бесплатные. Наша главная задача — вырастить будущих спортсменов и обеспечить их безопасность в период обучения», — прокомментировал директор спортивной школы «Центр развития спорта» Камал Шагапов.
Как рассказал Камал Шагапов, к руководству организации также неоднократно обращались родители учащихся, так как пребывание на стадионе посторонних людей не раз приводило к конфликтам и травмоопасным ситуациям.
Неподалеку от СК «Авиатор» находится стадион ИВАТУ, хоккейный корт и площадка для мини-футбола. Заниматься на этих спортивных объектах могут все желающие.