Жителя Омской области осудят за долги по алиментам

Исилькульская межрайонная прокуратура расследовала уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Омской области. Его обвинили в злостной неуплате алиментов на содержание двух своих несовершеннолетних дочерей. В прокуратуре региона уточнили, что сельчанину вменили статью № 157 УК РФ.
Поводом для возбуждения дела стало обращение бывшей жены обвиняемого, которая во время личного приема у прокурора региона Алексея Афанасьева пожаловалась на отсутствие выплат. Как выяснилось, мужчина более года уклонялся от алиментных обязательств, накопив долг более 300 тысяч рублей. Ранее фигуранта уже привлекали к административной ответственности по аналогичному правонарушению.
«Вину в совершении преступления мужчина признал, однако долг не погасил. В настоящее время уголовное дело направлено в Исилькульский городской суд Омской области для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
За совершение преступления для неплательщика предусмотрено наказание вплоть до года лишения свободы.
Ранее «КП Омск» рассказала, что 22-летний омич может попасть в тюрьму за обман пенсионеров.