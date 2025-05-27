Жителя Омской области осудят за долги по алиментам

Поводом для возбуждения дела стало обращение бывшей жены обвиняемого, которая во время личного приема у прокурора региона Алексея Афанасьева пожаловалась на отсутствие выплат. Как выяснилось, мужчина более года уклонялся от алиментных обязательств, накопив долг более 300 тысяч рублей. Ранее фигуранта уже привлекали к административной ответственности по аналогичному правонарушению.