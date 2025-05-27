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Жителя Омской области осудят за долги по алиментам

Мужчина задолжал двум дочерям более 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Исилькульская межрайонная прокуратура расследовала уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Омской области. Его обвинили в злостной неуплате алиментов на содержание двух своих несовершеннолетних дочерей. В прокуратуре региона уточнили, что сельчанину вменили статью № 157 УК РФ.

Поводом для возбуждения дела стало обращение бывшей жены обвиняемого, которая во время личного приема у прокурора региона Алексея Афанасьева пожаловалась на отсутствие выплат. Как выяснилось, мужчина более года уклонялся от алиментных обязательств, накопив долг более 300 тысяч рублей. Ранее фигуранта уже привлекали к административной ответственности по аналогичному правонарушению.

«Вину в совершении преступления мужчина признал, однако долг не погасил. В настоящее время уголовное дело направлено в Исилькульский городской суд Омской области для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

За совершение преступления для неплательщика предусмотрено наказание вплоть до года лишения свободы.

Ранее «КП Омск» рассказала, что 22-летний омич может попасть в тюрьму за обман пенсионеров.